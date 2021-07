„Wertsachen nicht im Auto liegen lassen, schon gar nicht sichtbar.“ Das sollte inzwischen eine Binsenweisheit sein. Eine Scheibe ist schnell eingeschlagen. Die Polizei berichtet von einem Fall am Mittwochabend in Landau. Ein Unbekannter Täter ließ eine Bauchtasche mitgehen, nachdem er die Scheibe eines Autos eingeschlagen hatte, das zwischen 17 und 19.50 Uhr im Südring in einem Hof geparkt war. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.