In der Nacht auf Montag haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Gelände an der Hauptstraße in Schweighofen verschafft, wie die Polizei berichtet. Sie schnitten den Zaun auf und schlugen ein Fenster ein. In einer Lagerhalle stahlen sie Werkzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei Bad Bergzabern bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.