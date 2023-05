Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe des Sportgeländes in Klingenmünster einen Baucontainer aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter Werkzeuge entwendet. Die Gesamtschadenssumme wird auf 2200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343/93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.