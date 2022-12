Irgendwann im Zeitraum vom 2. bis 5. Dezember, Freitag bis Montag, wurden auf einer Baustelle in der Horststraße in Landau diverse hochwertige Elektrowerkzeuge gestohlen, darunter Winkelschleifer, Säbelsäge, Bohrmaschinen und eine Multipresse. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 2000 Euro an. Sie bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06341 2870 oder via E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.