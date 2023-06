Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Schneiderstraße hat seit Jahren ein Problem: zu viel Verkehr. Um die Lage zu entspannen, spielt die Verwaltung mit dem Gedanken, künftig keine Busse mehr durch das Wohngebiet in Queichheim fahren zu lassen. Die Haltestelle am Schulzentrum Ost würde entfallen. Was sagen Betroffene dazu?

Morgens halb acht in der Schneiderstraße: Der Verkehr rollt. Autos, Lastwagen, Motorroller und Busse fahren durch das Wohngebiet. An der Haltestelle Schulzentrum Ost steigen junge Menschen aus,