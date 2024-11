Wenn alles nach Plan läuft, dann wird im neuen Jahr das Restaurant im Null41 am Südpark in Landau wieder öffnen. Das Lokal im ehemaligen Militärbau am Ebenberg ist seit April 2022 geschlossen. Nach Informationen der RHEINPFALZ möchte Anatol Elert dort künftig sein Geld verdienen. Der 50-jährige Gastronom betreibt derzeit das Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen und gibt es „nach neun wundervollen Jahren“ vorzeitig auf. Nach RHEINPFALZ-Informationen möchte er in Landau mit neuem Konzept und nachhaltiger Küche starten. Peter Sebastian vom Landauer Architekturbüro Werkgemeinschaft, das das Restaurant verpachtet, bestätigt, dass Elert nach Landau kommen möchte. Sie seien bei den Verhandlungen im Finale: „Die Tinte ist noch nicht trocken.“

Das Restaurant, das eine Einheit mit der Vinothek Par Terre unter demselben Dach bildet, war im Januar 2014 nach aufwendiger Sanierung eröffnet worden. Corine Berrevoets und Michael Mury waren mit ihrem Weintor damals die ersten Pächter.