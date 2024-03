Der Vermieter einer Landauer Gewerbeimmobilie will, dass seine Kunden außen auf Schildern am Gebäude werben. Das Bauamt hat auch nichts dagegen. Aber ganz so einfach ist es manchmal nicht.

Das Quartier Chopin ist ein historisches und auch schönes Ensemble in der Landauer Ostbahnstraße. Es ist auch eines der bekannteren Gebäude in Landau, liegt es doch direkt zwischen Ostringcenter und der früheren Hauptpost – und auf dem Weg vieler Zug-Pendler in die Innenstadt. In dem Ensemble sitzen nicht nur ein Teil des Fachbereichs Psychologie der Universität, sondern auch das Restaurant Magazine, ein Hörzentrum und weitere kleine Geschäfte entlang der Straße. Auch die Landauer Lokalredaktion der RHEINPFALZ hat Räume in dem Ensemble angemietet. Nun gibt es aber Probleme mit der Außenwerbung.

Und dann verstreichen die Jahre ...

Wobei, „nun“ ist gut. 2019 hat das Landauer Bauamt festgestellt, dass die Außenwerbung nicht der entspricht, die per Bauantrag genehmigt worden ist. Das liegt daran, dass die Schilder und Ständer seit der Genehmigung wohl mehrfach getauscht worden sind. Kurz gesagt: Es sieht aus wie Kraut und Rüben. Und das bei einem unter Denkmalschutz stehenden Ensemble. Also meldet sich das Bauamt beim Eigentümer – und es beginnt ein längerer Austausch, der nun vor dem Stadtrechtsausschuss gelandet ist.

Zunächst ist der Austausch fruchtbar, berichtet Sandra Zinke vom Bauamt. Man einigt sich darauf, dass die Außenbeschilderung neu gemacht wird und der Eigentümer ein Gesamtkonzept entwirft – oder besser: entwerfen lässt. Der Eigentümer reicht einen Bauantrag ein. Und dann ist Funkstille. Die Stadt, so berichtet es Zinke, fragt mehrfach nach und fordert die fehlenden Unterlagen für den Bauantrag an. Die Jahre verstreichen. Anfang 2023 droht das Bauamt dann damit, dass der Bauantrag verfällt, wenn die Unterlagen nicht eingereicht werden. Später schickt das Bauamt noch eine weitere Mail mit der Bitte um Einreichung der Unterlagen, dann folgt die Beseitigungsverfügung. Heißt: Die Werbung muss weg. Dagegen legt der Eigentümer Widerspruch ein. Und dieser wird nun vor dem Ausschuss verhandelt.

Kann Keule „Beiseitigungsverfügung“ wieder weg?

Der Eigentümer des Quartier Chopin wird vom Landauer Rechtsanwalt Malte Pietraß vertreten. Dieser räumt ein, dass nicht alles optimal gelaufen sei – aber er verweist auch darauf, dass es in der Zwischenzeit eine Corona-Pandemie und weitere Herausforderungen für seinen Mandaten gegeben hat. Dieser betreibt hauptberuflich bei Berlin ein renommiertes Landgut. Zudem sei der für die Belange um das Ensemble beauftragte Vertreter verstorben. Aber: Das Muster für die neue Werbung stehe bereits an einem Eingang, man könne es sich anschauen und darüber befinden.

Ein Vorschlag, den der Ausschussvorsitzende Stefan Joritz, Leiter des Rechtsamts der Stadt, gerne mitnimmt. Zunächst könne man ja argumentieren, dass der Bauantrag wegen der später versandten E-Mail noch nicht verfallen sei, schlägt er vor. Heißt: Der Eigentümer muss keinen Antrag mehr stellen. Das Bauamt und der Denkmalschutz schauen sich das Muster an, schreiben dem Eigentümer zügig, welche Unterlagen sie noch brauchen und dieser liefert zügig. Dann ist die Sache vom Tisch. Denn: Es gehe nicht um einen Weltuntergang, was hier verhandelt wird, so Joritz weiter. Dass Joritz Einschätzung zutrifft, zeigt auch die Zeitleiste des Handelns des Bauamtes: Fünf Jahre sind verstrichen, bevor man die Keule „Beseitigungsverfügung“ rausholt. Handelt der Eigentümer wie versprochen, kann der Behördenschimmel flugs wieder in den Stall zurückgebracht werden und das Problem ist vom Tisch. Oder könnte: Denn neben Bauamt und Denkmalpflege muss auch der Bauausschuss der Lösung zustimmen.