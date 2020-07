Der Werbeverein Aktive Unternehmer für Landau (Aku) hat ein neues Führungsteam: Ralph Leibrand (Leder Horn) wurde auf der Mitgliederversammlung am Dienstag zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt damit auf Heinz Bauer. Wiedergewählt wurde Susanne Höhlinger (Zweirad Burckhardt), die sich bereits zuvor im Aku-Vorstand engagierte und nun stellvertretende Vorsitzende ist. Schatzmeister wurde Jan Achilles (Modehaus Jost), die Schriftführung übernimmt Sabine Heil (VR Bank Südpfalz) und die Pressearbeit Christin Arto (Dieter Kissel Stiftung). Komplettiert wird das Team durch einen sechsköpfigen Beirat.

Die Neubesetzung des Vorstandes sieht Leibbrand als Signal:

„Wir haben es geschafft, ein Team zusammenzustellen, welches verschiedene Branchen in Landau repräsentiert und sich seit Jahren auf die ein oder andere Weise in Landau engagiert.“ Ziel sei eine Modernisierung des Aku als Werbeverein; dabei werde man eine engere Zusammenarbeit mit der Stadt Landau und anderen Vereinen und Akteuren suchen. Dem Aku gehören mehr als 100 Mitglieder in Landau und Umgebung an.