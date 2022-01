Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die durch gefährliche Fahrmanöver am Neujahrstag gegen 20.30 Uhr eines weißen Mini-Cooper mit KL-Kennzeichen gefährdet worden sind. Wie die Beamten mitteilen, fuhr der Fahrer von der Weißenburger Straße über Süd-, West- und Nordring in die Eichbornstraße. Von dort ging es weiter über Hans-Boner-Straße und Godramsteiner Straße sowie Oskar-von-Miller- und Gilletstraße nach Nußdorf. Wer gefährdet wurde, möge sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei den Beamten melden.