LANDAU. Am Samstag, 14. November, gibt es einen Sammeltag für Sonderabfälle im Wertstoffhof Am Hölzel. Landauer können zwischen 8.30 und 12.30 Uhr Abfälle abgeben, die besonders heikel sind, beispielkseise Desinfektionsmittel, Säuren, Laugen, Beizmittel, Reinigungsmittel, Medikamente, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und dergleichen. Auf dem Betriebsgelände gilt die Maskenpflicht. Damit alles rasch abgegeben ist, bittet der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb darum, die Sonderabfälle nach Arten zu sortieren. Mehr Informationen zur Frage, was genau in den Sonderabfall gehört, ist im Abfall-ABC unter www.ew-landau.de nachzulesen.