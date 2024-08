Am Sonntag, 10. November, werden in Landau zwei Beiräte gewählt: der Beirat für Migration und Integration, der den Stadtrat in allen Fragen rund um Zuwanderung berät, und der Beirat für ältere Menschen. Die Beigeordnete Lena Dürphold und Ulrike Sprengling, die städtische Beauftragte für die Belange älterer Menschen, rufen engagierte Seniorinnen und Senioren dazu auf, für den Seniorenbeirat zu kandidieren oder Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen. Bewerbungen und Wahlvorschläge können bis Montag, 23. September, im städtischen Wahlamt eingereicht werden.

„In Landau leben circa 13.000 Menschen, die 60 Jahre oder älter sind; in den kommenden Jahren wird diese Zahl noch zunehmen“, sagt Dürphold. Der bisherige Beirat für ältere Menschen habe sich tatkräftig engagiert und Projekte umgesetzt – vom Seniorenbus über das Projekt Wohnen im Alter bis zu mehr Sitzbänken in der Innenstadt.

Am Mittwoch, 23. Oktober, gibt es um 17 Uhr eine Informationsveranstaltung im Alten Kaufhaus, bei der sich alle Kandidierenden vorstellen können, kündigt Sprengling an.

Der Beirat für ältere Menschen vertritt die Belange der Landauer Seniorinnen und Senioren gegenüber dem Stadtrat und der Stadtverwaltung. Er kann über alle Themen, die für ältere Menschen von Bedeutung sind, beraten und Anregungen sowie Empfehlungen geben. Mitglieder des Seniorenbeirats nehmen auch an Sitzungen der Ausschüsse für Kultur, Umwelt, Soziales, Bauen und Verkehr mit beratender Stimme teil.

Wer für das Gremium kandidieren möchte, muss mindestens 60 Jahre alt sein oder im Jahr der Wahl werden und seinen Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten in Landau haben.

Info

Wahlvorschläge sind bis spätestens Montag, 23. September, 18 Uhr im Wahlamt einzureichen. Vordrucke finden sich auf der städtischen Internetseite unter www.landau.de/wahlen.



Weitere Auskünfte erteilt Ulrike Sprengling unter 06341 135016 oder ulrike.sprengling@landau.de.