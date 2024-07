Die Gruppe Klimastreik Landau, die zu Fridays for Future gehört, lädt ein zu einer öffentlichen Veranstaltung am Sonntag, 7. Juli, um 15.30 Uhr im Haus am Westbahnhof. Geplant ist ein sogenannter Zukunftsraum, in dem es um sozial verträglichen Klimaschutz gehen soll. Ein Klimapakt soll „zum entscheidenden Konflikt des Bundestagswahlkampfes“ gemacht werden. Rückfragen können per E-Mail an info@fridaysforfuture-landau.de gestellt werden.