Der neue Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) ruft Künstlerinnen und Künstler aller Richtungen dazu auf, beim Neujahrsempfang der Stadt aufzutreten.

Geißler lädt die Landauer nach zweijähriger Pandemie-Pause für Sonntag, 8. Januar, ab 18 Uhr zum ersten Neujahrsempfang in die Festhalle ein. Er will in seiner Neujahrsansprache seine Ziele erörtern, anschließend gibt es einen Empfang im Foyer. Dieser wird, noch immer pandemiebedingt, ein wenig entzerrt; neu dazukommen Glühweinstände im Freien, teilt die Verwaltung mit.

Geißler hat nicht mehr Beteiligte fürs Rahmenprogramm eingeladen, sondern plant eine Offene Bühne: Wer etwas darbieten will, kann auftreten. Geißler sagte jetzt im Pressegespräch, dass er bereits eine erste Rückmeldung habe, die ihn sehr freue: Peter Karl, Betreiber des Gloria, der derzeit mit der Stadt über seine Betriebserlaubnis streitet, werde eine Zaubereinlage geben.

Bands, aber auch Künstlerinnen und Künstler aller Richtungen sind aufgerufen, sich bei der Stadt zu melden – von Gesang und Musik über Kleinkunst, Poetry-Slam bis zu Tanz und Akrobatik seien der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Musikwissenschaftler Geißler wird beim Neujahrsempfang auch selbst in die Tasten greifen.

„Das ist euer Fest“, sagt der künftige Stadtchef und freut sich auf den ungezwungenen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern bei Freisekt und Freiwein. Geißler, der ab dem 1. Januar die Geschicke der Stadt lenkt, will in seiner Amtszeit den Kultur- und Wissenschaftsstandort Landau weiter stärken. Er hält das Kulturleben einer Stadt für einen wesentlichen Standortfaktor.

Kontakt

Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung freut sich unter der Mailanschrift presse@landau.de auf kurze, formlose, aber aussagekräftige Bewerbungen. Alle auftretenden Künstler erhalten eine Gage.

Die Stadt Landau und ihr neuer Oberbürgermeister freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher!