Die Stadt Annweiler will im Rathaus Coworking Spaces einrichten – also Räume, die temporär als Büro angemietet werden können. Dafür wird die Einrichtung und die IT-Infrastruktur auf Vordermann gebracht. Deswegen müssen die alten Büromöbel raus. Wer Interesse daran hat, kann während der Öffnungszeiten des Rathauses (Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 13 bis 16 Uhr, Freitag von 8.30 bis 12 Uhr) vorbeikommen oder sich bei Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried unter Telefon 0172 7660376 oder per E-Mail an bgm@annweiler.de melden. Angeboten werden verschiedene Büromöbel, unter anderem 20 Besprechungsstühle, ein Schreibtisch, vier Bürostühle und ein drei Meter langer Besprechungstisch.