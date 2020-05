Man verliert ja so einiges. Schlüssel, Geldbeutel, Handy – oder eben einen Speiskübel. Einen solchen haben Beamte der Edenkobener Polizei gestern gegen 14.50 Uhr auf der A 65 zwischen Landau-Mitte und Landau-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen von der Straße gefischt. Die ehrlichen Finder suchen den Verlierer des Kübels. Wer also auf einer Baustelle feststellt, dass sein Arbeitsgerät aus dem Auto oder vom Hänger verschwunden ist, kann sich bei den Beamten unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de melden.