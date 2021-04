Wer vermisst sein Fahrrad? An einem Feldweg in Queichheim sind nach Angaben der Polizei am vergangenen Sonntag zwei Räder gefunden und sichergestellt, von denen sie annimmt, dass sie vorher irgendwo gestohlen worden sind. Die Polizei bittet die Eigentümer, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.