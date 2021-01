Die Landauer Polizei sucht den Eigentümer eines weißen Herrenrads der Marke Bulls, das am Freitag in der Rehbachstraße gefunden worden ist. Vermutlich sei das Rad von einem unbekannten Täter irgendwo gestohlen und dann schließlich in der Rehbachstraße stehengelassen worden. Der Besitzer des Fahrrades oder Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Landau telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.