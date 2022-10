Die Landauer Polizei hat bei einem Einsatz am Sonntag im Stadtgebiet Landau ein E-Bike der Marke Prophete Epac HE 28 sichergestellt. Der Nutzer des Rades habe unglaubwürdige Angaben zu dessen Herkunft gemacht und keinen Eigentumsnachweis erbringen können. Die Polizei geht also davon aus, dass das Fahrrad gestohlen ist und sucht nun den Eigentümer. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.