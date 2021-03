Am Montag gegen 22 Uhr kam es vermutlich zu einem Fahrraddiebstahl in Bad Bergzabern. Ein junger Mann, der in einem Wohnheim lebt, war kurz vor die Tür gegangen und mit einem Fahrrad zurückgekommen, wie die Polizei berichtet. Woher dieses kam, wollte er nicht sagen. Die Wohnheimleitung verständigte daraufhin die Polizei. Es handelt sich um ein silberfarbenes Mountainbike der Marke Fischer, 26 Zoll, mit einem roten Hinterreifen. Wer Hinweise zu dem Eigentümer des Rades machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 zu melden.