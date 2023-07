Man soll über alte Herren nichts Nachteiliges sagen. Nur so viel: Dieser ist durchaus ein wenig verspielt. Der bronzene Reiter vor dem Rathaus hält ein Windrädchen in der Hand, zudem einen bunten Wimpel. Die Deko wechselt. Das geht seit Jahren so. Aber niemand weiß, wer dahinter steckt.

Windrad und Wimpel, mit Kabelbinder an der zügelfreien Hand befestigt, sind die aktuelle, aber nicht die erste und vermutlich auch nicht die letzte Deko, mit der sich Prinzregent Luitpold schmückt. Jedenfalls nimmt ihm das Kinderspielzeug ein wenig vom Ernsten, Staatstragenden, von der Last des längst (1912 durch Tod) aufgegebenen Regierungsgeschäfts. In der Regel ist er dabei unpolitisch, er beschränkt sich eher auf Bezüge zu Jahreszeit und Wetter. Beispielsweise dann, wenn sein Ross bunte Strickgamaschen trägt, während er sich stoisch aufrecht hält und Wind und Wetter trotzt.

Einmal war er auch (kommunal)politisch: Da ritt er noch vor dem Alten Kaufhaus, wohin ihn die Nationalsozialisten 1936 versetzt hatten, weil sie es nicht so mit der Monarchie hatten. Mit der Demokratie schon mal gar nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Fast hätten sie ihn sogar eingeschmolzen. 1989 zeigte er dann mit einem großen Plakat in der Hand, wo er seine berufliche und standesgemäße Zukunft sah: mitten auf dem Platz. Ein Wunsch, der ihm auch erfüllt wurde.

Lichtblick während Pandemie

Seither bekommt der Reiter immer mal wieder etwas in die Hand gedrückt. Nur ausnahmsweise auch mal von Mitarbeitern des Bauhofes, die ihm 2020, passend zur Aufstellung des Weihnachtsbaums, nein, keinen Reichsapfel, sondern eine dicke Christbaumkugel in die Hand gegeben haben. Wenig später hängten sie ihm eine Glaslaterne an, in der der „Optimist“ den Daumen reckte: jener goldene Gartenzwerg des Künstlers Otmar Hörl, der den Landauerinnen und Landauern in Pandemiezeiten signalisieren sollte: Kopf hoch, Leute, das wird schon wieder.

Aber das ist die Ausnahme. Stadt-Pressesprecherin Sandra Diehl schwört Stein und Bein, nichts über die Dekorateure zu wissen. „Eigentlich können wir es als Stadt ja auch nicht gutheißen. Es wäre aber gelogen, würden wir sagen, dass wir uns nicht jedes Mal freuen, wenn der Reiter einen neuen Gegenstand in der Hand hält“, sagt Diehl vorsichtig. Um Vorsicht bittet sie auch die Kletterer – nicht, dass noch einer vom Ross stürzt. Die jeweilige Deko wird dann auch ein Weilchen geduldet, solange es sich nicht um eine politische Botschaft handelt.

Studenten mit Räuberleiter?

Sonja Brunner-Hagedorn, die Marktmeisterin, kennt die Luitpold-Freunde auch nicht. Die Überlegung, dass es Marktbeschicker sein könnten, weil die vielleicht nicht über ein Motiv, wohl aber über Gelegenheit und Leitern verfügen, weist sie zurück: „Definitiv nicht“. Das hätte sie längst erfahren, „doch das kriegt ja nie jemand mit“. Sie vermutet eher Studierende, die sich dem Reiter zu nächtlicher Stunde mittels Räuberleiter nähern. Also, es bleibt ein Landauer Mysterium.

Aber will man es denn auch wirklich so genau wissen? In Köln war bekanntlich der erfreuliche Spuk vorbei, als die neugierige Frau eines Schneiders Erbsen auf die Treppe streute und die Heinzelmännchen in flagranti erwischte. Sandra Diehl gibt zu bedenken: „Manche Sachen verlieren ja ihren Zauber, wenn man alles weiß…“.

Info

Die Bedenken mit dem innewohnenden Zauber teilen wir. Trotzdem wüssten wir gerne, wer den Reiter wie und warum verziert. Wir versprechen, Hinweise vertraulich zu behandeln. Für Tipps per E-Mail an redlan@Rheinpfalz.de sind wir dankbar.