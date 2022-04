Unter dem Motto „Wir schaffen was!“ startet am Samstag, 17. September, bereits zum achten Mal der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar, um das Ehrenamt in der Region sichtbar zu machen, wertzuschätzen und zu stärken. Auch in der Südpfalz können sich Vereine, Schulen, Kindertagesstätten und andere soziale Einrichtungen ab sofort mit ihren Projekten auf der Internetseite www.wir-schaffen-was.de anmelden und auf die Suche nach ehrenamtlichen Helfer machen. Für die ersten 200 eingereichten Handwerksprojekte stellt das Baumarkt-Unternehmen Hornbach Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro zur Verfügung.

Alle generellen Fragen rund um den Ehrenamtstag beantwortet das Organisationsteam des Aktionstags telefonisch unter 0621 17708444 sowie per Mail an freiwilligentag@m-r-n-com.