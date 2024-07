Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Exhibitionisten, der sich am Donnerstag, 4. Juli, um 14 Uhr am Kiosk „Zollheisel“ und am Penny-Markt „An der Schmalwiese“ aufgehalten hat. Er habe sein Geschlechtsteil aus einem Loch in seiner dunklen Jogginghose hängen lassen. Der Mann sei dunkelhaarig und habe einen dunklen Bart. Er trug außer der dunklen Jogginghose eine dunkle Kappe mit gelber Aufschrift und eine dunkle Jacke. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.