Irgendwann zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens ist am vergangenen Freitag vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Landau Wäsche von einem Wäscheständer gestohlen worden, und das bereits zum wiederholten Mal. Wer dort verdächtige Personen wahrgenommen hat, möge sich bei ihr melden, so die Polizeiinspektion Landau, die unter Telefon 06341 2870 erreichbar ist.