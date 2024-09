Kunst und Kultur stehen in diesem Jahr beim Landauer Ehrenamtspreis im Fokus. Die Stadt wird den Preis am Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember verleihen. Bis zum 15. Oktober sind Vorschläge willkommen. Gesucht sind Personen, Initiativen, Vereine und Institutionen, die sich in Landau im Bereich Kunst und Kultur ehrenamtlich engagieren. Vorschläge nimmt der Persönliche Referent des Oberbürgermeisters, André Kuhn, unter andre.kuhn@landau.de entgegen.

Die Stadt Landau vergibt ihren Ehrenamtspreis in diesem Jahr zum neunten Mal. Bisherige Preisträger sind das Café Asyl, die Rettungsorganisationen Feuerwehr, DRK, DLRG und THW, die Tafel, der Förderverein der Katharinenkapelle, die Kinder- und Jugendfarm, der Festungsbauverein, der Turnverein 1861 im ASV Landau und der Trägerverein der Frauenzufluchtsstätte Südpfalz.