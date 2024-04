Am Freitag wurde bei der Polizei Landau Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages als Fundsache abgegeben. Nach Angaben der Polizei befand sich das Geld in einem Briefumschlag und wurde in der Eckenerstraße im Fliegerviertel gefunden. Dort sei es wohl zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr verloren worden. Der Eigentümer ist bisher unbekannt.