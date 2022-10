Irgendwann zwischen Freitagabend und Montagnachmittag ist ein schwarzer Opel, der in der Augustinergasse in Landau geparkt war, erheblich beschädigt worden. Laut Polizei gab es diverse Schäden: eine Eindellung in der Motorhaube, Kratzer an der Windschutzscheibe und einen frischen Unfallschaden am Heck. Ein Verursacher war vor Ort nicht zu ermitteln. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.