Ein 40 Jahre alter Autofahrer hat beim Ausparken am Dorfplatz in Hainfeld ein rechts neben ihm abgestelltes Fahrzeug beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das teilt die Polizei in Edenkoben mit. Nach ihren Angaben hat der Mann erklärt, die Kollision nicht bemerkt zu haben. Allerdings gaben die Distanzsensoren an seinem Fahrzeug dauerhaft Geräusche von sich, weshalb der Mann zurück zur Unfallstelle fuhr. Allerdings war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht daher nun den Halter eines dunklen Fahrzeugs, dass vermutlich auf der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Hinweise werden unter 06323 9550 erbeten.