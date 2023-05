Die Verbandsgemeinde Annweiler möchte am 26. August zum dritten Mal den Ehrenamtspreis verleihen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, besonders engagierte Bürger sowie Vertreter von Vereinen und Institutionen aus der Verbandsgemeinde und darüber hinaus vorzuschlagen, wie Bürgermeister Christian Burkhart mitteilt. Es gebe viele Ehrenamtliche, die sich für gesellschaftliche Belange und Menschen in der Verbandsgemeinde Annweiler einsetzten. Wertschätzung und Unterstützung der Ehrenamtlichen bei ihrem Engagement schafften bekanntermaßen Anreize, sich auch weiterhin für das Gemeinwohl einzusetzen, so Burkhart. Der Verwaltungschef hofft auf zahlreiche Vorschläge. Sie können bis 23. Juni per E-Mail an Vorzimmer-VG@annweiler.rlp.de oder unter Telefon 06346 301-102 eingereicht werden.