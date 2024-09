Die Landauerin Monika Wehn hat die Initiative Landau-kreativ ins Leben gerufen, einen Häkelkreis, der textile Kunstwerke nach dem Vorbild des Wunderwald-Projekts anfertigen will. Das erste große Projekt war „750 Unikate zum 750. Stadtgeburtstag – gehäkelt, genäht, gestrickt“ beim Flohmarkt des Lions-Club Landau am Wochenende im Alten Kaufhaus. Jetzt geht es um Landauer Winterblüten: Blütenarrangements, die im Winter mehr Farbe in die Innenstadt bringen sollen. Die Winterblüten sind gehäkelt, genäht, gestrickt oder gewebt und werden ab dem 6. Januar in Schaufenstern in der Innenstadt ausgestellt. Mal sind dies kleine Kunstwerke, mal große. Zum Beispiel wachsen bei Bücherknecht gehäkelte Pflanzen aus alten Büchern. Bei Nähmaschinen-Pfaff zeigt sich eine Schaufensterpuppe im schicken Kleid mit gehäkelten Rosen. In der Bäckerei Monogan machen gehäkelte Muffins Lust auf Süßes. Weitere Arrangements für Schaufenster sind in Planung. Geschäftsleute, die bei der für sie kostenfreien Aktion mitmachen wollen, können sich melden. Im Kick-off-Workshop am Mittwoch, 11. September, ab 17 Uhr in der Vinothek Par Terre stellt Monika Wehn das Projekt vor.