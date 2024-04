Rabenvögel wie Saatkrähen können große Schäden an Jungpflanzen und Apfelbäumen anrichten. Das bedeutet nicht selten finanzielle Schäden. Ihre Population nimmt zu, das Problem verstärkt sich. Die Abteilung „Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau“ der Kreisverwaltung SÜW weist auf das elektronische Meldeportal des Landwirtschaftsministeriums hin: Schäden im Acker-, Gemüse-, Obst- und Weinbau können per Smartphone direkt vom Feld mit allen Daten und Bildern übermittelt werden. Seien die Krähen erst einmal in einer Plantage angekommen, müsse extrem schnell gehandelt werden. Sonst drohten große Schäden oder Totalverlust.

Info

Das Meldeportal steht unter https://web.isip.de/meldeportal/rp bereit.