Mit Aufklärung und Vorsorge möchte die Stadt Landau die Bevölkerung auf heiße Tage vorbereiten. Diese werden wegen des Klimawandels häufiger werden.

Mit einem Hitzeaktionstag am 28. Mai will die Verwaltung die Aufklärung über richtiges Verhalten bei extremer Hitze in die Bevölkerung tragen. Wie die Stadt mitteilt, soll es ab 12 Uhr bis in den Abend darum gehen, wie sich Bürgerinnen und Bürger besser gegen die problematischen Auswirkungen heißen Wetters schützen können. Ergänzt werde das Angebot durch Fachvorträge im Alten Kaufhaus und durch eine Diskussionsveranstaltung am Abend. Im Rahmen der Landauer Klimagespräche sprechen dabei ab 19 Uhr Expertinnen und Experten unter dem Titel „Gesund leben in einer wärmeren Welt“ darüber, wie sich die Klimakrise auf die Gesundheit auswirkt und welche Lösungen es gibt.

Info

Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei. Das komplette Programm findet sich auf dem städtischen Klimaschutzportal landau.klimaschutzportal.rlp.de.