Den Tupfer zwei Zentimeter in die Nase schieben, fünf Mal drehen, dann im zweiten Nasenloch bohren – bei Grundschülern ist der Corona-Schnelltest nicht unproblematisch. Popeltests sollten wie das Zähneputzen Teil der morgendlichen Routine sein.

„Echt jetzt!? Ich soll mir das Ding da in die Nase stecken?“ Ungläubig beobachtet meine Tochter, wie Erwin sich mit einem Riesen-Wattestäbchen in der Nase bohrt. Das Erdmännchen von der Augsburger Puppenkiste macht den Corona-Test. In diesem Video erklärt Dr. Kasperl zudem, wie der Schnelltest funktioniert. Das Töchterchen hat auf einmal ganz große Augen: „Ich dachte, man soll sich nichts in die Nase stecken. Habt ihr mir doch immer gesagt“, erklärt sie mir fast ein bisschen altklug. Okay, der Punkt geht an sie. Aber ich kontere. Erzähle ihr, dass Regeln auch Ausnahmen haben und warum so ein Test eine gute Sache ist. So können wir andere vor einer Ansteckung schützen. Davon jedoch möchte die Sechsjährige nichts wissen. „Das mache ich nicht, vielleicht tut das ja weh“, sagt sie. „Wenn du dir den Tupfer mit Karacho in die Nase rammst, ganz sicher“, denke ich und lasse unerwähnt, dass ich ihre Skepsis teile.

Selbsttests für Schüler sind natürlich eine super Sache. Absolut. Doch vor meinem inneren Auge sehe ich schon die umgekippten Röhrchen und wie sich die Testflüssigkeit über der Schulbank verteilt. Bei den Großen mag das ja alles funktionieren, aber bei Grundschülern? Immerhin muss genau dosiert und getroffen werden. Wenn nicht, stimmt das Ergebnis nicht. Die Lehrer sollen zudem mit der ganzen Klasse gleichzeitig die Tests durchführen, dürfen dabei aber nur anleiten, nicht helfen. Das könnte bei den Kleinen durchaus dauern. Doch sollte nicht besser jede Minute in der Schule zum Lernen genutzt werden? Derzeit ist ohnehin kaum Unterricht.

Mensch Leute!

Plötzlich ploppen weitere Fragen auf: Ist es tatsächlich sinnvoll, Schüler erst in der Schule zu testen, um sie anschließend wieder nach Hause zu schicken, wenn sie positiv sind? Beim Popeln kitzelt’s in der Nase, ein lautes „Hatschi“ und jede Menge Aerosole fliegen durch den Raum. Ist es eine gute Idee so etwas gemeinsam ohne Maske zu tun? Besser wäre doch, wenn Selbsttests wie Zähneputzen zur Morgenroutine gehörten. Mama oder Papa könnten sogar helfen. So viel Vertrauen sollte die Politik Eltern gegenüber haben. Niedersachsen macht es vor: In die Schule rein kommt nur, wer einen negativen Test mitbringt. Kranke Kinder bleiben direkt zu Hause. Ansteckungsgefahr gemindert, fertig. Und niemand, der positiv getestet ist, wird vor der Klasse bloßgestellt. Allerdings: Solange das Testen bei uns freiwillig ist oder nicht jeder mitmacht, ist das ganze Prozedere sowieso sinnfrei. Mensch Leute, wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen! Testen ist doch keine Folter!

Meine Tochter schicke ich an ihrem ersten Testtag mit meiner offiziellen Erlaubnis zum Nasepopeln in die Schule. Sie darf selbst entscheiden, ob sie es tun will oder nicht. Als die Kleine nach Hause kommt, hat sie eine ganz große Klappe: „Das hat sooooo viel Spaß gemacht!“ Jetzt schaue ich sie mit großen Augen an. „Du hast es doch getan?“, frage ich. „Japp. Aber die Jungs hatten Angst“, meint sie. „Das hat gekitzelt in der Nase und ich habe Tränen davon bekommen. Aber es war auch wie Experimentieren mit dem Experimentierkasten. Das war toll, das mache ich wieder. Und jetzt müssen wir nur noch wie Dr. Kasperl die Covitterziege ins Weltall schießen.“ Wie recht sie hat: Wenn wir doch nur die Fäden so gut in der Hand hätten wie die Puppenspieler der Augsburger Puppenkiste.