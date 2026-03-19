Chaos am Provinzbahnhof: Die Essinger „Eulenbühne“ steckt in den Proben zu einem höchst vergnüglichen Stück. Premiere ist im April in der Dalberghalle.

Christian Anders sang 1972 den Ohrwurm „Es fährt ein Zug nach Nirgendwo“. In Essingen heißt es nun 54 Jahre später „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“. Den Dreiakter von Theaterautorin Winnie Abel aus Mainz führt die „Eulenbühne“ auf.

„Wir wollten das Stück ja schon letztes Jahr spielen, aber dann starb plötzlich und unerwartet mit Tanja Hünerfauth eine der Darstellerinnen, weshalb wir auf die Aufführung verzichteten“, blickt Leni Degner, Vorsitzende des Arbeiter-Bildungsvereins Essingen, zurück. Die „Eulenbühne“ gehört als Abteilung zum ABV. „Ich hoffe auf regen Zuschauerzuspruch, den sonst sind die immensen Kosten, die vor allem durch die hohe Miete für die Halle entstehen, nicht zu stemmen“, ergänzt sie.

Drei lustige Damen einer Kegelgruppe

Die Handlung spielt an einem Provinz-Bahnhof, wie könnte es anders sein: am Bahnhof Essingen-Knöringen. Dort stranden einige Fahrgäste und warten auf die Weiterfahrt, die sich wegen diverser Störungen im Betriebs- und Schienennetz immer wieder verzögert. „Klar! Das ist doch typisch Deutsche Bahn!“, wird der erfahrene Zugreisende sagen. Im Essinger Bahnhof gibt es keinen Handyempfang, keine Taxis und keine Aussicht auf Weiterfahrt. Als die Reisenden erfahren, dass sich unter den Fahrgästen womöglich auch noch ein Psychopath befindet, nimmt das witzige Chaos seinen Lauf.

In die Rollen von drei lustigen Damen einer Kegelgruppe, die dank reichlich Secco stets gut gelaunt sind, schlüpfen Elke Bierle-Ehrstein als tollpatschige Bärbel, Ursula Lanz als hungrige „Thermiefee“ Thea und Heike Fischer-Ehrlich, die die angetrunkene Larissa täuschend echt darstellt. Sie übernimmt als lästernde Kegelschwester Lara auch noch einen zweiten Part.

Verschwörungstheoretiker im 70er-Pullunder

Wenn Susanne Volz als überkandidelte und gehetzte Businessfrau Victoria auf allen Vieren durch den Bahnhof robbt, nachdem an ihren Highheels der Absatz abgebrochen ist, gibt es viel zu lachen. Mit Susanne Klein im schicken roten Hosenanzug ist die Rolle der abgedrehten, stets positiv denkenden Motivationstrainerin Sieglinde Sieg ideal besetzt.

Als Verschwörungstheoretiker Hubert, der mit Fliege und im Rauten-Pullunder der 1970er-Jahre auftritt und stets korrektes Hochdeutsch spricht, gefällt Jörg Lanz. Conny Fischer überzeugt als wütende, maximal frustrierte Ehefrau Christa, die mit ihrem plumpen Ehemann Klaus ihre liebe Müh und Not hat. Dieser kommt verbal immer dann in Fahrt, wenn er sich so richtig aufregt, was Markus Poh sehr überzeugend rüberbringt. In die Rolle von Ilse, einer Psychiatriepatientin auf Abwegen, schlüpft Doris Bitzer, die in einer weiteren Rolle die amerikanische Touristin Stacy mimt.

Graffiti an den Wänden und vereinzelt Müll

Landstreicherin Reinhilde lebt im Bahnhof und ist eigentlich gar nicht so heruntergekommen, wie sie es glauben machen will. Diese Rolle interpretiert sehr gekonnt Leni Degner. Alleine ihr lautes Schnarchen auf einer Bank sorgt gleich für Lacher. Den überkorrekten Polizisten Konrad, der Reinhilde darauf hinweist, dass sie nicht im Bahnhof schlafen darf, gibt Michael Nagl. Als Souffleuse fungiert Ursula Guth, die auch als Stimme aus dem „Off“ des Bahnhofs und am Telefon mit von der Partie ist.

Für die schmuddelige Atmosphäre eines Provinzbahnhofs auf der Bühne der Essinger Dalberghalle zeichnet das komplette Schauspielerteam verantwortlich: Der Raum wirkt heruntergekommen und trostlos. Die Wände sind mit Graffiti beschmiert, vereinzelt liegt Müll herum. Lediglich eine Wartebank strahlt etwas Gemütlichkeit aus. Für den guten Ton sorgt Ralf Brenneisen.

Das alles klingt vielversprechend? Dann holen Sie sich eine Fahrkarte und seien Sie dabei, wenn es heißt: „Senk ju vor träwelling wis Deutsche Bahn!“

Termine

Die Aufführungen in der Dalberghalle Essingen, Am Turnplatz, sind für Freitag, 17. April, 19 Uhr, Samstag, 18. April, 19 Uhr, Sonntag, 19. April, 15 Uhr, mit Kaffee und Kuchen, geplant. Kartenvorverkauf bei Conny Fischer, Telefon 06347 8745 und Leni Degner unter Telefon 063 471316 oder per E-Mail an theater@abv-essingen.de

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