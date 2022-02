Wer kennt nicht das Gefühl, unglücklich mit seiner Arbeit zu sein? Sich im Büro wie eingesperrt zu fühlen? Unzufriedenheit bei der Arbeit kann verschiedene Gründe haben. Gerade, wer schon viele Jahre beim selben Arbeitgeber oder in der gleichen Branche arbeitet, kann sich eine Veränderung aber kaum vorstellen. Beim Verein Arbeitskreis für Aus und Weiterbildung (AAW) kann er sich neue Perspektiven aufzeigen lassen – und das kostenlos.

Roland Kraus kennt ihn selbst: Den Wunsch danach, auszubrechen, etwas Neues anzugehen, sich weiter zu entwickeln. Er ist viel herum gekommen, hat unter anderem als Industriekaufmann und bei der Agentur für Arbeit gearbeitet und Kommunikationswissenschaften studiert. Heute darf er sich „Beschäftigungscoach“ nennen und anderen Menschen dabei helfen, endlich die ganz eigene Nische zu finden.

Nicht auf dem Abstellgleis

Als die RHEINPFALZ in seinem Büro beim Arbeitskreis für Aus und Weiterbildung im Landauer Norden zu Besuch ist, berät er gerade eine Dame, die, wie er früher, in einem Industriebetrieb arbeitet. Weil ihr Chef noch nichts von ihren Karriereplänen weiß, möchte sie anonym bleiben. Die bald 60-Jährige hat das Coaching-Angebot angenommen, weil sie „noch nicht zum alten Eisen, noch nicht aufs Abstellgleis“ gehören möchte. Stattdessen möchte sie sich auch in den letzten Berufsjahren noch weiter entwickeln und Wertschätzung erfahren.

Sie macht sich seit vergangenem August immer wieder auf den Weg zum AAW. Ob es eine neue Position im alten Betrieb oder noch einmal etwas ganz anderes werden soll, war erstmal zweitrangig. „Wenn jemand zu mir kommt, machen wir eine Bestandsaufnahme“, erklärt Kraus. „Wie lange wollen oder können Sie noch arbeiten? Welche Bewegungsmöglichkeiten gibt es innerhalb Ihrer Firma und Ihrer Branche? Was sind ihre eigenen Interessen, was macht Ihnen Spaß?“

Zuschuss der Arbeitsagentur

Kraus berichtet von einem Kunden, der aus körperlichen Gründen seinen Beruf als Dachdecker nicht mehr ausüben konnte. Im Gespräch mit Kraus antwortete der Mann auf die Frage nach einer lieben Freizeitbeschäftigung, dass er gerne mit seinem Hund spazieren geht. Kraus hilft ihm nun dabei, Hundetrainer zu werden. Wenn mal eine gute Idee gefunden ist, machen sich Kraus und die Ratsuchenden gemeinsam auf die Suche nach der passenden Fortbildung – und den besten Fördermöglichkeiten. So ein mehrwöchiger Lehrgang wird schließlich leicht das Budget einer Privatperson sprengen. Wer aber pro aktiv auf die Arbeitsagentur zugeht, kann durchaus mit Förderungen von 75 bis 100 Prozent der Kosten rechnen, sagt Kraus. Natürlich hilft er auch bei den entsprechenden Anträgen.

Ein letzter Schritt ist dann die Vorbereitung beim Kontakt mit dem Arbeitgeber. Der reagiert gerne mal verschnupft, wenn die Angestellten die Fühler ausstrecken. Kraus weiß aber, dass die Weiterentwicklung eines Mitarbeiters auch für den Chef von Vorteil sein kann – im besten Fall wird der weitere Weg gemeinsam eingeschlagen. „Ein solch breitgefächertes Beratungsangebot kann die Agentur für Arbeit gar nicht leisten, da ist man in einer Stunde rein und wieder raus und das war's“, sagt Kraus.

Angebot bis Jahresende

Die Arbeitnehmer haben bei der Beratung die größtmögliche Flexibilität. Sie können so oft und so lange kommen, wie sie müssen und wie es der eigene Terminkalender hergibt. Das Beste: Die Beratung beim Beschäftigungscoach ist kostenlos. Das Projekt wird aus dem EU-Hilfsprojekt React EU finanziert. Einzige Bedingung: Der Arbeitnehmer muss in Rheinland-Pfalz angestellt sein. Das Einzugsgebiet der AAW in Landau reicht von der Stadt über die Kreise SÜW, Germersheim, Speyer und Neustadt bis hin nach Bad Dürkheim, Frankenthal und Ludwigshafen.

Nicht trödeln: Die Maßnahme ist zeitlich begrenzt und endet am 31. Dezember. Die Dame aus dem Industriebereich strebt inzwischen übrigens einen Lehrgang als Design-Thinking-Coach an. Nach einer entsprechenden Weiterbildung könnte sie damit Kunden dabei beraten, wie sie am besten Neues in die Welt setzen können.

www.aaw.de