Die Polizeidirektion Landau hat im vergangenen Jahr weniger Unfälle verzeichnet als in den Jahren zuvor. Der Rückgang um 2,3 Prozent ist allerdings marginal. Die Polizei berichtet von knapp 8800 Verkehrsunfällen und erinnert daran, dass wegen der Corona-Pandemie weniger Leute unterwegs waren.

Zwar ist die Zahl der Unfälle im Jahr 2021 leicht rückläufig, gestiegen ist dagegen die Unfallursache Alkohol und berauschende Mittel. So heißt es in der Verkehrsunfallstatistik, die die Polizeidirektion Landau jetzt vorgelegt hat. Zur Direktion gehören fünf Polizeiinspektionen und eine -wache. Sie sind für rund 286.500 Bürger in Landau und den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim rund um die Uhr tätig.

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten ist 2021 mit 981 auf den niedrigsten Wert der letzten fünf Jahre zurückgegangen. Es sind 13,1 Prozent weniger als 2020. Laut Polizei setzt sich dieser rückläufige Trend auch bei den Verkehrsunfällen mit Getöteten, Schwerverletzten und Leichtverletzten fort.

Neun Tote

Neun Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang ist in der Langzeitbetrachtung ein sehr niedriger Wert und liegt auf dem Niveau von 2020. 195 Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten ist seit Jahren der niedrigste Wert; die Zahl der Verunglückten reduzierte sich um 14,4 Prozent. Die Polizei berichtet von 221 Schwerverletzten und 950 Leichtverletzten im Jahr 2021.

Auch im Bereich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sind die niedrigsten Fallzahlen der vergangenen fünf Jahre zu verzeichnen. Waren es 2020 noch 2130 Unfallfluchten, so registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 1936. Die Aufklärungsquote liegt bei 42,3 Prozent (2020: 41,5).

Weniger Kinder betroffen

Auch bei den Risikogruppen Kinder, Junge Fahrende, Senioren und motorisierte Zweiräder konnten die geringsten Fallzahlen im Fünfjahresvergleich registriert werden. So sanken die Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kindern um 11,2 Prozent. Bei 95 Verkehrsunfällen verunglückten 71 Kinder (13,4 Prozent weniger). 63 Kinder wurden leicht verletzt, 8 Kinder erlitten schwere Verletzungen. 2021 ereigneten sich zwei Schulwegunfälle, das heißt Verkehrsunfälle auf dem Weg zur Schule, beziehungsweise von der Schule auf dem Heimweg.

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit Senioren über 75 Jahre blieb gleich – bei 856. Bei den Verkehrsunfällen wurden 60 Senioren über 75 Jahre leicht, 29 schwer und drei tödlich verletzt.

81 Radfahrer schwer verletzt

Die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrrad- und Pedelec-Fahrenden nahm um 12,4 Prozent ab (2020: 526 / 2021: 461). Bei den Verkehrsunfällen wurden 308 Fahrrad- und Pedelec-Fahrende leicht, 81 schwer und zwei tödlich verletzt.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von motorisierten Zweiräder mit amtlichen Kennzeichen nahm um 11,8 Prozent ab (2020: 187 / 2021: 165). Bei den Verkehrsunfällen wurden 81 Fahrer von motorisierten Zweirädern mit amtlichen Kennzeichen zwei leicht, 29 schwer und drei tödlich verletzt.

Info

Die ausführliche Verkehrsunfallstatistik finden Sie unter https://s.rlp.de/lTA