Auch in der Südpfalz sinken die Infiziertenzahlen. Seit Montag sind 35 neu an Covid-19 Erkrankte registriert worden, davon 20 an der Weinstraße und 15 an der Rheinschiene. Die Inzidenzwerte – also die Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen – betragen für Landau 138.6, für den Kreis Südliche Weinstraße 131.2, für den Kreis Germersheim 84.5. Die Angaben datieren vom 26. Januar, 14.15 Uhr.

In folgenden Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden Neuinfizierte gemeldet: Im Bethesda Landau acht Bewohner, im Vinzentius-Krankenhaus Landau vier Mitarbeiter und im Seniorenheim Ludwigshöhe in Edenkoben ein Mitarbeiter.