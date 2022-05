Die Inzidenzen und die Zahl der Neuinfektionen sinken weiter – wenn auch nur leicht. Die Gesundheitsämter berichten von 244 (Vortag: 252) Corona-Neuinfektionen in der Südpfalz. Davon entfallen 103 (115) auf den Kreis Germersheim, 82 (104) auf den Kreis Südliche Weinstraße und 59 (33) auf die Stadt Landau. Die Inzidenzwerte sinken laut Landesuntersuchungsamt weiter. Sie liegen bei 523 (567) im Kreis Germersheim, 331 (330) in SÜW und 364 (371) in Landau.