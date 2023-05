Um die Sicherheit für Verkehr und Fußgänger auch bei Glätte zu gewährleisten, ist das Winterdienstteam des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) in der vergangenen Saison an 37 Einsatztagen ausgerückt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

„Dabei mussten an 22 Tagen dann tatsächlich auch Straßen, Brücken, Radwege sowie Gehwege in der Stadt geräumt und gestreut werden“, resümierte Lukas Hartmann, Beigeordneter und Verwaltungsratsvorsitzender des städtischen Betriebes. An den restlichen 15 Tagen sei der Winterdienst wegen Vorhersagen oder frostiger Temperaturen zwar zu Kontrollfahrten auf dem Straßennetz unterwegs gewesen, ohne dass aber ein Räum- oder Streueinsatz erforderlich war.

50 Tonnen Salz und zusätzlich 31 Tonnen Sole hat der EWL eingesetzt, um gegen glatte Straßen anzukommen. Das liegt ziemlich genau auf dem Niveau des Vorjahres. „Sehr erfreulich ist, dass wir durch den Umbau der vorhandenen Salzstreumaschinen jetzt verstärkt Sole im Winterdienst einsetzen können, was die ausgebrachte Salzmenge deutlich reduziert und so die Umwelt schont“, betonte Lukas Hartmann. Zum Schutz der Umwelt setze der EWL zudem in Landaus Parks und auf Gehwegen statt auf abtauendes Salz fast ausschließlich auf abstumpfendes Material wie Split. Ausgebracht werden die Abtaumittel auch auf Radwegen, die in Landau genauso sorgfältig wie Straßen abgetaut werden.

Letzter Einsatztag mit Schneeräumen und Streuen war dieses Jahr schon Anfang März. Trotzdem mussten die Winterdienstfahrzeuge auch im April bereitgehalten werden für die möglichen Wetterkapriolen und Temperaturstürze, die dieser Monat oft noch bringt. Jetzt werden aber Schneeschild, Soletanks und Salzstreuer abgebaut und die Winterdienstfahrzeuge für den Sommer umgerüstet. Bis dann im November die neue Saison beginnt.