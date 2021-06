In der Südpfalz sind seit der letzten Meldung vom Freitag übers Wochenende vier neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, eine im Kreis Germersheim sowie drei im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau. Das haben die beiden Kreisverwaltungen mitgeteilt. Aber: Es hat auch zwei weitere Todesfälle gegeben. Gestorben sind ein Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und eine Frau aus Landau. Die Frau sei allerdings bereits im Februar 2021 mit oder an Corona gestorben, aber bisher in der Statistik als genesen geführt worden. Damit ist die Anzahl der Todesfälle durch die Pandemie in der Region auf 279 gestiegen: 154 in Landau und SÜW sowie 125 im Kreis Germersheim. Aktuell sind keine Einrichtungen in der Stadt Landau oder im Landkreis Südliche Weinstraße neu betroffen. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) bleibt auf niedrigem Niveau: Sie liegt bei 10,7 in Landau, bei 11,8 im Kreis Südliche Weinstraße und bei 24,8 im Kreis Germersheim. Die landesweite Inzidenz beträgt 24,2.