Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht, die auf das Konto eines angetrunkenen Mannes geht. Ein Zeugin hat am Dienstag um 18.58 Uhr auf der L512 zwischen dem Gillet-Baumarkt und der Godramsteiner Straße in Landau beobachtet, wie ein Autofahrer bei einem Wendemanöver gegen ein Verkehrsschild prallte, dieses beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Da die Zeugin das Kennzeichen des Wagens ablesen konnte, hatte die Polizei den Flüchtigen schnell ermittelt. Sie traf den 45-Jährigen zu Hause an. Da er nach Alkohol roch, musste er blasen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Der Führerschein ist erst einmal weg.