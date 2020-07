Die Landauer Polizei sucht weitere Opfer von Wäschediebstählen. In den vergangenen Monaten war mehrfach aus Privatgärten in Landau aufgehängte Wäsche gestohlen worden. Bislang sei ein Schaden von rund 3100 Euro entstanden. Der letzte von der Polizei registrierte Fall ereignete sich in der Nacht auf den 11. Juli. Nun bittet die Polizei Betroffene, die noch keine Anzeige erstattet haben, sich zu melden. Zeugenhinweise nimmt sie telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.