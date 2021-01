Weil an seinem Elektro-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war, hat eine Polizeistreife am Dienstag gegen 12.30 Uhr einen 20-Jährigen in der Waffenstraße kontrolliert. Dabei verstrickte sich der junge Mann in Widersprüche. Er konnte nicht belegen, dass das Fahrzeug ihm gehört, sondern gab an, dass er es sich von einem namentlich nicht bekannten Freund nur ausgeliehen hätte. Die Polizisten stellten den Scooter daraufhin sicher und leiteten Ermittlungen unter anderem wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verdachts des Diebstahls ein. rhp/boe