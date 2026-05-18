Die Polizei hat in Landau ein Fahrrad aufgetan, das – so die Vermutung der Beamten – möglicherweise gestohlen wurde. Wie die Behörde berichtet, wurde am Freitag vergangener Woche im Bereich der Weißquartierstraße früh am Morgen um 5.40 Uhr ein 39 Jahre alter Mann kontrolliert, der mit dem Fahrrad fuhr, aber keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte. Er habe behauptet, das Fahrrad der Marke Conway gefunden zu haben, so die Polizei, die den Verdacht hat, dass das nicht der Wahrheit entspricht: Der Mann sei bereits „einschlägig in Erscheinung getreten“, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei geht deshalb davon aus, dass das Rad gestohlen wurde. Sie stellte das Rad sicher und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Zeugen oder der Eigentümer des Rads werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.