Passanten entdeckten am Donnerstag drei freilaufende Ziegen in einem Waldgebiet bei Klingenmünster. Laut Polizei konnte der Eigentümer bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Ziegen befinden sich auf einem umzäunten Gelände. Der Eigentümer wird gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizei Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.