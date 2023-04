„Humboldt-Pinguine brauchen Schutz“ – unter diesem Motto steht der Weltpinguintag in diesem Jahr im Zoo Landau. Am Sonntag, 30. April, wird das Team von Sphenisco ab 11 Uhr an der Pinguin-Anlage mit einem Infostand vertreten sein, um über die Arbeit des Vereins zu informieren, wie der Zoo mitteilt. Die Zooschule bietet Einblicke in das Leben der Humboldt-Pinguine, Materialien sowie Experimente. Zudem wird das Weingut Ramsel aus Kirrweiler mit dem eigens kreierten „Pinguinwein“ ebenfalls den Aktionstag unterstützen und mit einem Probier- und Verkaufsstand vor Ort an der Pinguin-Anlage sein. Pro verkaufter Flasche des Weißen Burgunders erhält der Verein Sphenisco einen Euro.