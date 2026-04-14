Zum Weltpinguintag veranstaltet der Zoo Landau am 26. April einen Aktionstag an der Pinguinanlage – mit Infos, Mitmachaktionen und Artenschutz.

Der Zoo Landau in der Pfalz lädt am Sonntag, 26. April, ab 11 Uhr zu einem Pinguin-Aktionstag ein. Anlass ist der Weltpinguintag, der laut einer Pressemitteilung des Landauer Zoss am 25. April begangen wird. Im Mittelpunkt stehen die Humboldt-Pinguine.

Derzeit brüten im Zoo Landau acht Paare. Beide Elterntiere wechseln sich beim Brüten über einen Zeitraum von etwa 38 bis 41 Tagen ab. Das Zooteam rechnet noch im April mit den ersten Küken, so der Zoo. In der Anlage finden die Tiere nach Angaben des Zoos geeignete Bedingungen wie ausreichend Fisch, sauberes Wasser und geschützte Bruthöhlen vor. Im natürlichen Lebensraum der Humboldt-Pinguine sei die Situation deutlich schwieriger, heißt es in der Mitteilung. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich entlang der südamerikanischen Westküste von Peru bis Südchile. Dort seien die Tiere unter anderem durch Beifang in Fischernetzen, industrielle Fischerei, illegalen Guanoabbau, unkontrollierten Tourismus, das Sammeln von Eiern, verschmutztes Meerwasser, Plastikabfälle, den Klimawandel und Tierseuchen wie die Vogelgrippe bedroht.

Ein Humboldt-Küken gut geschützt. Foto: Zoo/oho

Der Zoo Landau ist Teil des Europäischen Ex-situ-Programms (EEP) für Humboldt-Pinguine und beteiligt sich an der Erhaltungszucht in Menschenobhut. Darüber hinaus engagiert sich der Zoo als Mitglied der Landauer Artenschutzorganisation „Sphenisco-Schutz des Humboldt-Pinguins“. Ziel sei es, Brutinseln und Meeresgebiete in Chile und Peru zu schützen, Umweltbildung zu fördern und Forschungsprojekte zu unterstützen, so der Zoo.

Beim Aktionstag am Sonntag wird es direkt an der Pinguinanlage ein Programm mit Informationen und Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene geben. Das Team von Sphenisco informiert an einem Infostand über seine Arbeit. Die Zooschule Landau bietet Einblicke in das Leben der Humboldt-Pinguine sowie Experimente an. Außerdem ist das Weingut Ramsel aus Kirrweiler mit einem Probier- und Verkaufsstand vertreten. Pro verkaufter Flasche des „Pinguinweins“ erhält Sphenisco nach Angaben des Zoos 1 Euro.