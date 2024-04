Anlässlich des Weltladentags am 11. Mai macht der Weltladen Landau mit verschiedenen Aktionen auf die Lage der vom Klimawandel besonders betroffenen Kleinbauern und Kleinproduzenten im Globalen Süden aufmerksam.

Das teilt Barbara Weyhrauch als Vorsitzende des Trägervereins Faire Welt mit. Durch Extremwetter-Ereignisse gehe die Ernte von Kleinbauern kaputt, ihre Existenzgrundlage sei in Gefahr. Kleinproduzenten hätten aber oft keine finanziellen Rücklagen. Sie bräuchten deshalb Klima-Hilfsgelder aus dem Klimafonds, um Häuser, Straßen und Felder zu reparieren, sowie neue Maschinen, Pflanzen und Samen anzuschaffen. Diese finanziellen Hilfen sollen für die Betroffenen einfach zugänglich sein und vor allem gerecht verteilt werden, findet der Verein Partnerschaft Faire Welt.

Darauf soll am Weltladentag hingewiesen werden. Unter anderem über eine Installation „(un)gerecht?“, ein Klima-Memory sowie die Aktion: „Taschen bedrucken für ein Ofenprojekt in Tansania“ sollen Hintergründe erläutern. Dazu wird es wieder faire Snacks, Musik und fair gehandelten Kaffee aus dem Kaffeemobil im Weltladen in der Landauer Kugelgartenstraße geben.