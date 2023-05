Der Weltladen in der Landauer Kugelgartenstraße macht am Samstag beim bundesweiten Weltladen-Tag mit. Der Aktionstag steht unter dem Motto „Mächtig fair“, das sich auf das Lieferkettengesetz bezieht, mit dem sich EU-Parlament Ende Mai beschäftigen wird. Ziel ist es, eine Strategie zu finden, mit der Menschenrechte und Umwelt beim internationalen Handeln wirksam geschützt werden. Das Landauer Geschäft wird an seinem Schaufenster einen „Tatort Lieferkette“ präsentieren, und zwar am Beispiel des Textilsektors. Bei einem Straßenmemory können die Besucher ihr Wissen über den Fairen Handel vertiefen. Zudem gibt es von 10 bis 14 Uhr bei Kaffee und Snacks Gelegenheit, sich über dieses Thema auszutauschen.