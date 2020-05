Der Weltladen Landau fordert aus Anlass des Weltladentags am Samstag ein Lieferkettengesetz. Damit soll die Bundesregierung Unternehmen verpflichten, Menschenrechte und Umweltstandards entlang der gesamten Lieferkette zu beachten. Unter Beachtung aller hygienischen Vorkehrungen liegen dazu Unterschriftenlisten für eine Petition an die Bundeskanzlerin aus. Es gibt eine bundesweite Initiative mit diesem Ziel, an der sich Umweltverbände, Gewerkschafte und kirchliche Hilfsorganisationen wir Brot für die Welt und Misereor beteiligen. Der Weltladen Landau gewährt am Samstag von 10 bis 14 Uhr zehn Prozent Rabatt als Dankeschön an alle, die den Fairen Handel auch in Corona-Zeiten unterstützt haben.