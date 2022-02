Das protestantische Dekanat Landau lädt für Freitag, 4. März, zum Weltgebetstag. Wie der Gemeindepädagogische Dienst mitteilt, steht dieser in diesem Jahr unter dem Motto Zukunftsplan: Hoffnung.

Jedes Jahr am 1. Freitag im März wandere ein Gebet 24 Stunden lang um den Erdball und verbinde Frauen in mehr als 150 Ländern, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Frauen der Britischen Inseln greifen in ihrer Liturgie Fragen auf, die ihnen unter den Nägeln brennen.

Ab 18 Uhr beginnen Gottesdienste in Gräfenhausen, der katholischen Kirche Queichheim, den evangelischen Kirchen Mörlheim, Johanneskirche und Matthäuskirche Landau sowie im Gemeindehaus der Stiftskirche. Ab 18.30 Uhr starten Messen in den katholischen Kirchen Eschbach und Arzheim. Um 19 Uhr beginnen die Feiern in Annweilerer Gemeindehaus, Spirkelbach, dem Dorfgemeinschaftshaus Bornheim sowie im protestantischen Gemeindehaus Essingen und der katholischen Kirche Herxheim.